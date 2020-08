Castelvetrano, campi senza acqua. Gli agricoltori non ce la fanno più 

I campi della Valle del Belice sono senza acqua, gli agricoltori non ce la fanno più, sono in ginocchio. Gli uliveti che in questo periodo hanno assolutamete bisogno d’acqua per poi dare un’ottima resa con la Nocella tipica del luogo, sono a secco a causa della rottura dell’impianto di contrada Zangara, ma gli agricoltori non possono più attendere, hanno bisogno di irrigare i campi. Hanno così scritto una nota pubblica con la quale chiedono un intervento risolutivo immediato. Qui il comunicato completo a firma di Francesco Marino Referente della Consulta Agricola Spontanea:

“Nonostante le rassicurazioni ricevute giorno 5 agosto, riguardo la ripresa della normale erogazione di acqua per uso irriguo da parte del Consorzio di Bonifica entro 24-48 ore, constatiamo con grande amarezza che ancora oggi le nostre campagne sono rimaste a secco di acqua.

Una situazione, nel pieno della stagione irrigua, che sta arrecando …









