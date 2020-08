Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: cosa c’è da sapere

Per sostenere settori in grave crisi negli ultimi anni, e per promuovere l’efficientamento energetico il Governo ha dato il via libera al bonus mobili ed elettrodomestici anche per l’anno 2020. Si tratta di una detrazione Irpef pari al 50% applicabile per l’acquisto di grandi elettrodomestici e di mobili destinati all’arredamento di un immobile che deve essere ristrutturato.

Quando spetta il bonus? Se ne può usufruirne nel caso di acquisto di elettrodomestici nuovi di classe pari almeno alla A+ (o di forni di classe pari almeno alla A), come ad esempio gli apparecchi per il condizionamento, i ventilatori elettrici, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, le piastre riscaldanti elettriche, i radiatori elettrici, i forni a microonde, gli apparecchi di cottura, le lavastoviglie, le stufe elettriche, le asciugatrici, i congelatori, i frigoriferi e le lavatrici; e di mobili nuovi, compresi materassi e …









Leggi la notizia completa