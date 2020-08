Alfano: “Logo del comune sbagliato, arrivano le scuse della ditta che si è occupata delle spedizioni”

Nella giornata di ieri vi avevamo mostrato in anteprima, ed in esclusiva, la clamorosa gaffe di migliaia di lettere, spedite su input dalla Civica Amministrazione, con il logo del comune completamente sbagliato. Se vi foste persi l’articolo potrete trovarlo a questo link: https://www.primapaginacastelvetrano.it/il-comune-invia-le-lettere-ai-cittadini-e-sbaglia-clamorosamente-il-logo/

Avevamo immediatamente contattato il sindaco che si era mostrato indignato quanto noi e che ci aveva garantito che avrebbe avviato un’indagine interna per verificare le responsabilità. Nella giornata odierna lo stesso sindaco, Enzo Alfano ha divulgato la seguente nota: “In relazione alla notizia riguardante l’invio di avvisi ai cittadini con logo errato, si porta a conoscenza che, in data odierna, la pa.digitale,azienda fornitrice del software del servizio idrico, ha inviato allo scrivente e al funzionario responsabile dell’ufficio tributi una mail di scuse per l’errore, dovuto …









