Valderice, l’attore Giuseppe Spezia porta in scena “Mannaggia a Shakespeare”

Questa sera – e in replica il 21 agosto – al Teatro Nino Croce andrà in scena lo spettacolo “Mannaggia a Shakespeare – L’ultima lettera di Shylock”.

Si tratta di un monologo – scritto da Nicola Fano – che vede come protagonista Shylock, un personaggio dell’opera “Il mercante di Venezia” di Shakespeare: un ebreo

bramoso di vendetta nei confronti di Antonio, che sempre lo ha insultato e umiliato pubblicamente perché di una fede diversa dalla sua.

Shylock è convinto che nei secoli l’immagine degli ebrei sia stata profondamente condizionata in negativo dalla descrizione che ne ha fatto Shakespeare nella sua commedia e per questo manda delle lettere al suo autore pretendendo delle spiegazioni.

Il tutto sarà interpretato da Giuseppe Spezia, trentenne di origini valdericine, che negli ultimi anni ha frequentato corsi e scuola di recitazione, formandosi con artisti …









Leggi la notizia completa