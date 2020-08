Un’altra “medusa gigante” avvistata a Marsala. Ecco cos’è

Un’altra medusa “gigante” è stata avvistata a Marsala. Questa volta nella zona del porto, vicino la lanterna rossa. Si tratta di un “polmone del mare”, la più grande medusa del Mediterraneo. Può arrivare a pesa dieci kilogrammi.

Accanto a questo articolo potete vedere l’immagine del ritrovamento.

È chiamata il polmone del mare, la Rhizostoma pulmo è caratterizzata da un ombrello di 80 lobi. Si tratta di una specie innocua, nuotare con essa può rivelarsi un’esperienza davvero affascinante. Non è urticante ma un contatto diretto e prolungato con i suoi tentacoli può provocare dermatiti.

Insomma, non c’è da avere paura. Anzi, pare sia buona da mangiare. Già consumate in Asia da secoli, le meduse sono alimenti a basso contenuto calorico, ricche di sali minerali, proteine e collagene, presenti soprattutto in Sicilia e Puglia grazie alle correnti estive che le spingono …









