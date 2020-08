Sicilia, coronavirus: positivi due dipendenti delle Poste. Nuovo appello di Musumeci

In Sicilia due persone, marito e moglie, dipendenti delle Poste di Palermo sono risultati positivi al Coronavirus. Lavorano in due settori diversi di via Ugo La Malfa: la donna, al centro smistamento della posta e il marito, al call center.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di lunedì quando la donna avrebbe accusato malori e febbre e sottoposta al tampone, sarebbe risultata positiva al Coronavirus.

L’Asp ha raccolto i nominativi di tutti i dipendenti che lavorano con la donna e adesso saranno sottoposti al tempone rino-faringeo.

"C'è la necessità di portare obbligatoriamente la mascherina". Così alla Tgr Sicilia il presidente della Regione, Nello Musumeci, alla luce dell'ultima ordinanza, firmata ieri sera, che dispone misure più restrittive nel contrasto al coronavirus e anche più rigide misure di









