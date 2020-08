Rischiare la vita in bici a Marsala

di Massimo Jevolella

Ieri mattina è accaduto quello che temevo da tempo: un automobilista mi ha investito mentre andavo in bicicletta. L’incosciente sbucava da una via laterale in Piazza del Popolo, non ha rispettato la precedenza e mi è venuto addosso forse senza nemmeno vedermi, e senza poi fermarsi e chiedere scusa. Solo per caso sono illeso. L’impatto ha colpito la ruota posteriore della bici, sfiorandomi di poco una gamba. Poco più tardi, mentre percorrevo via Bottino, mi è toccato vedere un altro automobilista sbucare in contromano da via Malta, e poi girare a destra, sempre contromano, fino a raggiungere via Diaz, tranquillo e beato nella sua incredibile strafottenza. I contramanisti sono una specie infestante in via Bottino. Poco tempo fa un altro automobilista che stazionava in divieto di sosta davanti a Porta Garibaldi mi fece ruzzolare a terra aprendo all’improvviso la portiera. Anche allora fui fortunato e me …









