Rafforzati i controlli sulle borgate per Ferragosto: elicottero della Polizia avvistato sui cieli di Selinunte e Triscina

Come da tradizione ogni 15 agosto, sono in molti i cittadini delle borgate marinare di Selinunte, Triscina e Tre Fontane che si riversano sulle spiagge per festeggiare l’immancabile appuntamento col Ferragosto.

Non è una novità infatti vedere distese di variopinte tende da campeggio, capannelli di amici e parenti riuniti attorno ad un grande falò contornati da grandi quantità di alcool e derrate alimentari di ogni genere.

Quest’anno però, complice la delicata situazione scaturita dalla pandemia di Coronavirus e la paura di nuovi contagi, si è reputato opportuno rafforzare i controlli. Per questo motivo, infatti, le forze dell’ordine sono scese in campo, con la collaborazione anche del Sindaco, che ha diramato una ordinanza piuttosto restrittiva.

In essa si legge che è fatto divieto assoluto dalle ore 8.00 del 14 agosto alle 08 del 15 agosto, la detenzione di materiali atti ad alimentare fuochi e falò ( …









