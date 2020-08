Pantelleria, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto in visita all’Ufficio Circondariale Marittimo

Il 9 agosto scorso il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, accompagnato dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale Contrammiraglio (CP) Roberto ISIDORI e dal Contrammiraglio (CP) Giuseppe AULICINO, si è recato in visita all’Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria.

L’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, accolto dal Comandante T.V.(CP) Antonio TERRONE, ha voluto in primis incontrare il personale militare assegnato al Comando pantesco portando la vicinanza e l’attenzione del Comando Generale verso chi opera in prima linea.

La visita è poi proseguita con l’incontro con il primo cittadino di Pantelleria Dott. Vincenzo Campo nel corso del quale l’Ammiraglio Pettorino ha sottolineato l’importanza di dare avvio, con la collaborazione dell’ufficio circondariale marittimo, all’iter per l’istituzione dell’area marina protetta come peraltro già annunciato nel corso della recente visita del Ministro …









Leggi la notizia completa