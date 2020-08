Marsala, terminati i lavori di ripristino dell’asfalto nelle vie Tunisi e Vita

Ultimato il ripristino del manto stradale in altre strade di Marsala interessate alla posa di nuova rete fognaria. Si tratta delle vie Tunisi e Vita, anch’esse “figlie” dello stop ai cantieri a causa dell’emergenza covid.

“Al completamento si aggiunge anche che è stata soddisfatta la nostra richiesta di asfaltare l’intera larghezza della carreggiata – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – tenuto conto che il progetto ne prevedeva solo 2 metri e mezzo. Un risultato raggiunto per molte delle strade interessate alla nuova rete fognaria”.

Lavori in corso anche nelle vie Trapani e Mazara. In entrambe le strade di accesso alla città, molti tratti d’asfalto hanno presentato problemi di avvallamenti e sicurezza, prontamente contestati dall’Amministrazione comunale. Pertanto, l’Impresa stessa sta ora intervenendo – a proprie spese – laddove è necessario. Il rifacimento del manto stradale proseguirà anche nelle altre zone interessate ai lavori per la …









