Marsala, storia di un testamento conteso e mai arrivato per la perizia …

“E’ come se in presenza di un reato commesso con l’ausilio di armi, si preferisca archiviare perché non è stato possibile analizzare l’arma trovata in possesso del sospettato, in quanto non recapitata al competente laboratorio. Oppure, in presenza di una violenza sessuale, si preferisce archiviare perché non è stato possibile analizzare il DNA del sospettato, in quanto non trasmesso al competente laboratorio”.

Sono questi i due esempi che l’avvocato marsalese Francesco Vinci cita nell’atto con cui si oppone alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura per il procedimento penale avviato a seguito di una denuncia presentata da un 48enne marsalese, Stefano Lo Grasso, residente nel Bergamasco.

Tra l’ottobre e il dicembre 2017, Lo Grasso ha presentato due querele per contestare un testamento. E per questo, la Procura ha incaricato il Ris dei carabinieri di Messina di …









