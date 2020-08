Marsala, l’agente ferito. I poliziotti: “Siamo allo stremo”

“Quello che è accaduto a Marsala e che ha portato un agente della Polizia di Stato a riscontrare gravi lesioni durante l’inseguimento dei 40 tunisini fuggiti dal Cas, è l’ennesimo episodio che vede le Forze dell’Ordine portate allo stremo in seguito alle rivolte dei migranti”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

“L’escalation di violenza delle ultime settimane orchestrata dagli ospiti dei Centri nei confronti dei poliziotti, è la conferma di quanto il sistema di accoglienza italiano sia ormai al collasso. Sono troppo pochi gli agenti a tutela dell’ordine pubblico nei Centri di accoglienza e troppi i migranti ospitati. Le donne e gli uomini in divisa – continua – fanno sempre il massimo ma non è più possibile sopportare questa situazione: già costretti a turni massacranti, a ore …









