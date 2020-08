Marsala, la cometa Neowise sulla Laguna dello Stagnone

Dopo gli scatti sull’Etna e sull’isola delle Femmine la cometa Neowise è stata immortalata in tutto il suo splendore, anche sulla Laguna dello Stagnone di Marsala.

Uno spettacolo naturale unico, catturato dalla sensibilità e dalla macchina fotografica del siciliano Dario Giannobile. Esperto di foto delle stelle, con paesaggi notturni mozzafiato e il firmamento come sfondo. E’ questa volta sono state le saline il cielo dello Stagnone di Marsala, il luogo da cui nasce il sale.

«Il sale – scrive sul suo post di Facebook – ha costituito per millenni una risorsa preziosissima per qualunque popolo del pianeta. Oltre agli ovvi usi alimentari, come insaporire il cibo o conservarlo, il sale ha rappresentato nell’antichità una vera e propria moneta di scambio e una fonte di ricchezza capace di far crescere o distruggere imperi».









