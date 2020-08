Marsala: “Fino alla fine del cielo”. Domani si replica al Carmine 

Domani si replica al Carmine, a Marsala, “Fino alla fine del cielo” del TAM, il Teatro Abusivo di Marsala.

Qui le note di regia di Massimo Pastore

Torniamo in scena. Ogni volta, quando pronunciamo queste parole, per noi attori è come tornare a casa. Per dirla con Eugenio Barba, quando parlo di casa “Penso a certe antiche case povere dei paesi del Sud, minacciate dall’umidità, prive di comfort, piene d’ombra, con finestrelle che sembrano temere il caldo e la luce e chiudono fuori i luminosi paesaggi del mare e degli ulivi. Case dove si vive stretti e in cui spesso la reciproca insofferenza di chi le abita dà alla vita quotidiana l’angoscia della reclusione. Ma in ognuna di esse una piccola scala annerita dal tempo conduce al tetto piatto, dove si può sostare: un terrazzo privo di ringhiere, che …









