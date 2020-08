L’ex Provincia sfratta il Liceo Classico di Marsala. Perchè? 

L’ex Provincia di Trapani sfratta il Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala. Una delle più importanti istituzioni scolastiche, alla riapertura del nuovo, complicato, anno scolastico, rischia di perdere un pezzo importante: la succursale di Via XI Maggio, che si trova a pochi passi dalla sede storica, condivisa con la “Pipitone”, di Via Eliodoro Lombardi, nel pieno centro di Marsala. Ospita 8 classi, un laboratorio, 180 alunni.

L’ex provincia, dal 2012 senza una guida politica e in mano alle decisioni di dirigenti e funzionari, ha deciso di spostare le classi del liceo attualmente ospitate nella succursale, addirittura a Sappusi, nei locali delle suore del “Sacro Cuore”, accanto al Liceo Scientifico. Locali non adatti, dicono insegnanti e genitori, non pronti, e che sono molto lontani dalla sede principale. L’anno scolastico, insomma, già carico di incertezze per via dell’emergenza Covid, per il Liceo Classico diventa ancora più difficile. Ma come si è …









Leggi la notizia completa