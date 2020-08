L’Anpi interviene sull’ennesimo episodio di razzismo a Marsala

Sull’ultimo episodio di razzismo a Marsala, avvenuto sabato sera, quando in pieno centro storico un ragazzo extracomunitario è stato aggredito da un gruppo di giovani, interviene l’Anpi.

“L’ANPI della provincia di Trapani esprime la sua totale solidarietà al giovane extracomunitario – si legge in una notadel presidente provinciale Aldo Virzì – fatto oggetto della violenza razzista di quella, per fortuna sparuta, banda di giovani e meno giovani intrisi di una cultura dell’intolleranza tipica del fascismo di ieri e di oggi. L’ANPI da tempo guarda con preoccupazione quanto succede in alcuni centri della provincia di Trapani, in particolare a Marsala, dove nelle scorse settimane si sono avuti episodi di intolleranza, di violenza verbale anche con vergognose scritte nei confronti dei partigiani marsalesi che onorano la nobile città lilibetana”.

“L’ANPI provinciale ha avuto modo di denunziare la preoccupante situazione …









