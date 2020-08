Il tunnel sullo Stretto di Messina, Cancelleri: “costerà 5 miliardi di euro”

Non più ponte, adesso per congiungere le due sponde di Sicilia e Calabria si parla di tunnel sottomarino. Costruire il tunnel sotto lo stretto di Messina richiede una legge ad hoc e 5 miliardi, ma permetterebbe di collegare con l’alta velocità Palermo e la Sicilia, realizzando un’opera a basso impatto ambientale e sicura. A fare il punto, in un’intervista alla Stampa, è il viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

Le prime ipotesi di spesa per un tunnel che colleghi Calabria e Sicilia “sono tra i 4,8 e i 5 miliardi. Abbiamo i soldi del Recovery fund e il piano di rilancio va presentato a ottobre”, spiega il politico del Movimento 5 Stelle. “È un’occasione irripetibile”, ma va integrata “all’interno di un progetto più ampio che serve a portare l’alta velocità in tutto il Sud” perché in sé e per sé “come …









