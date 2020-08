Il comune invia le lettere ai cittadini e sbaglia clamorosamente il logo

In questi giorni la civica amministrazione ha inviato una serie di notifiche per il pagamento dei tributi ,ma indipendentemente dal numero di errori che hanno portato a emettere centinaia di cosiddette cartelle pazze, per tributi già versati nel 2018 dai cittadini, un nostro lettore ci ha segnalato un altro clamoroso errore. Infatti in alto a sinistra dove sono riportati i dati del comune e’ stato erroneamente collocato il logo di un’ altra città . La gloriosa palmosa Civitas scomparsa e sostituita da un logo anonimo, o un errore da matita blu? Giriamo la segnalazione al Sindaco perché possa provvedere a far correggere questo scivolone.









Leggi la notizia completa