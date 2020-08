Corruzione all’Asp, Damiani ammette: “Ho preso quei soldi ..”

Prime, parziali ammissioni. . L’ex direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, arrestato nell’ambito dell’operazione Sorella Sanità e in carcere dallo scorso 21 maggio, avrebbe rivelato, ai Pm di Palermo, di aver ricevuto da Salvatore Manganaro 50 mila euro il 4 dicembre del 2018. Dalle indagini è emerso che lui aveva a disposizione un bancomat con il quale avrebbe fatto prelievi da 20 mila euro. Damiani ha detto di averlo restituito, ma a smentirlo i messaggi scambiati proprio con Manganaro, il faccendiere già sottoposto a tre interrogatori. Frattanto, il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso con il quale la Procura del capoluogo siciliano chiedeva la custodia cautelare in carcere anche per un altro indagato: Antonio Candela, ex commissario anti-Covid che così resta ai “domiciliari”.

Damiani si è anche soffermato sui rapporti che aveva con il faccendiere: “Mi ha fatto alcuni …









Leggi la notizia completa