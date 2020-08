Coronavirus, Sicilia prima Regione d’Italia per numero di contagi (+89). La Russia ha il vaccino 

La Sicilia con 89 nuovi positivi al Coronavirus registrati ieri è la Regione con il più alto numero di contagi. Del totale dei positivi, 64 sono i migranti negli hotspot ad iniziare da quello di Pozzallo.

Arriva l’esercito – E lunedì arriveranno 90 militari dell’esercito a controllare l’hotspot di Pozzallo dove in una parte del padiglione ci sono 73 migranti in quarantena perché risultati positivi al tampone. Cresce la preoccupazione delle autorità cittadine e sanitarie per le fughe dei migranti dal centro. Ieri tra i 15 che hanno lasciato la struttura ci sono due positivi di cui una donna in stato di gravidanza.

I dati in Sicilia – Su 2860 tamponi si sono registrati,come detto, 89 nuovi contagiati e di questi 71 sono migranti come comunica il ministero della Salute citando la segnalazione della Regione Sicilia. A Ragusa sono 72 i nuovi positivi, 7 a Siracusa, 5 a Palermo dove si sono registrati due …









