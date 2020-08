Coronavirus, il sindaco di Marsala richiama all’attenzione i cittadini sul rispetto delle norme anticovid

C’è un nuovo appello ai cittadini del sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, che li richiama all’attenzione sull’obbligo delle misure precauzionali anticovid: uso della mascherina, mantenimento della distanza di sicurezza, pulizia delle mani. Visto l’andamento epidemiologico in Sicilia, che registra un aumento dei contagi, il Governo regionale ha emanato un nuovo provvedimento, con ulteriori poteri di intervento per i sindaci.

Questi, infatti – ove accertato il mancato rispetto delle misure anticovid – potranno emettere ordinanza per inibire l’esercizio dell’attività a “sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante”, inclusa l’attività offerta dagli esercenti ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali. Va evidenziato che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato. In ogni caso, gli utenti dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e …









Leggi la notizia completa