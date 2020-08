Convocate due sedute di Consiglio comunale per la prossima settimana

Il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato per la giornata di giovedì 20 agosto e mercoledì 26 agosto 2020 alle ore 9,30, una seduta del massimo consesso civico. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà.

Questi i punti all’ordine del giorno della seduta del 20 agosto:

1 Interrogazioni: prot. N. 28845/2020 – Destinazione art bonus a sostegno dell’intervento di riattivazione dei lampioni storici antistanti il Teatro Selinus; prot. N. 29396/2020 – avviso MIUR n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in corrispondenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19; prot./Pres. n. 28/2020 – revoca affidamento …









