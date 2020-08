Chiude per coronavirus anche il “Castello delle cerimonie” 

Anche al “Castello delle cerimonie”, la sala ricevimenti più famosa d’Italia, protagonista dell’omonima serie Tv su Real Time, viene colpita dal Coronavirus.

Ci sono infatti tre casi di coronavirus a La Sonrisa, il ristorante diventato celebre con il programma tv “Il Boss delle Cerimonie” (oggi “Il Castello delle cerimonie). Ieri mattina Ilaria Abbagnale, la sindaca di Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli dove sorge il locale dedicato ai ricevimenti, ha firmato la richiesta dell’Asl di chiudere La Sonrisa in via precauzionale.

I tre casi facevano parte dello staff del locale e fanno parte tutte e tre dello stesso nucleo familiare. Sono stati portati all’ospedale Cotugno di Napoli e sono in buone condizioni. Immediati i controlli a tappeto su tutto il personale ed è partita la ricerca di tutti quelli che sono stati al Castello nelle ultime due settimane.

In queste ore tantissime persone stanno scrivendo ai tanti …









Leggi la notizia completa