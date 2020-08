Campobello. Alle Cave di Cusa da domani al via “Sicilia Parra”

TORNA A RIVIVERE LA MAGIA NOTTURNA DEL CANTIERE DELL’ANTICA SELINUNTE, ALLE CAVE DI CUSA DOMANI AL VIA LA RASSEGNA “SICILIA PARRA”

REDAZIONE – Spettacoli e prodotti tipici del territorio. In una sola parola: agricultura. Nasce così la rassegna “Sicilia Parra”, pronta al debutto domani (giovedì 13) presso l’Area archeologica delle Cave di Cusa a Campobello di Mazara, l’antico cantiere da dove si estraevano i rocchi di pietra per la costruzione dei templi di Selinunte. Undici spettacoli – chiude l’11 settembre Daria Biancardi con Giuseppe Milici e Pietro Adragna – affidati ad altrettanti artisti siciliani che racconteranno, nella magia notturna che regala la straordinarietà del luogo, la Sicilia in musica e teatro. La rassegna, diretta da Piero Indelicato e promossa dal Comune di Campobello di Mazara, viene sostenuta dall’Assessorato regionale ai beni culturali e da …









