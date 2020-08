Calcio serie D, l’attaccante Aiman Said ceduto dall’Asd Citta’ di Salemi al Ssd Dattilo

Grande soddisfazione e motivo di orgoglio per l’A.S.D. Città di Salemi per l’avvenuto trasferimento del promettente attaccante AIMAN SAID (classe 2003) al SSD DATTILO 1980.

SAID autore di numerose marcature e di una grande e continua crescita nelle ultime stagioni a Salemi, è ufficialmente un nuovo Tesserato della giovane e ambiziosa società del Dattilo, che disputerà a Settembre il difficile ma avvincente campionato di Serie D.

Entusiasta il Responsabile Tecnico del Città di Salemi Baldo Benenati che dichiara: “Sono molto felice della fiducia riposta dal Direttore Sportivo Giuseppe Scarcella verso il mio Allievo che ho cresciuto con grande impegno e sacrificio, venendo ripagato dai suoi miglioramenti e dalle ottime prestazioni anno dopo anno.

Spero possa continuare a crescere in questa nuova realtà, dando il suo contributo da Under ed augurandogli il meglio per la sua carriera. Inoltre voglio ringraziare il Presidente Mazzara e …









