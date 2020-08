A Marsala il consiglio comunale vota il “registro dei bambini mai nati” 

Roba da medioevo. Ogni tanto ci capita di assistere a queste scelte assurde della politica. E così, nell’anno 2020, a Marsala, i consiglieri comunali, tra i mille problemi della città da affrontare e discutere, hanno pensato bene di approvare la fondamentale istituzione del “Registro dei bambini mai nati”.

Ma di cosa stiamo parlando? L’atto è stato proposto dalla consigliera di destra Giusy Piccione che ha sottolineato che l’atto “rappresenta l’importanza che la politica ha nel promuovere la cultura della vita”. E come? Sostanzialmente, la deliberazione modifica il vigente Regolamento cimiteriale nei seguenti punti: sostituisce la dicitura “prodotti abortivi” – utilizzata per i feti partoriti prima della 28^ settimana di concepimento – con “bambini mai nati”; istituisce l’omonimo Registro nel quale annotare un nome di fantasia per il feto; individua uno spazio cimiteriale destinato alla sepoltura, con un cippo che reca il …









