Trapani, un’altra ordinanza per la Ztl. E zero controlli sugli assembramenti … 

Ormai sono più le ordinanze del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida su questa benedetta Ztl che i modelli per l’autocertificazione (vi ricordate?) ai tempi del lockdown.

Infatti, ci risiamo. Un’altra ordinanza del sindaco di Trapani sulla nuova Zona a traffico limitato, istituita nella zona del centro storico. Preso atto delle criticità che la Ztl manifestava, in maniera di viabilità, nella fascia oraria compresa tra le 19,30 e le 20,30 con auto incolonnate in viale Regina Elena e via Ammiraglio Staiti, come peraltro rilevato con un nostro recente servizio, Giacomo Tranchida corre ai ripari. E vissero tutti felici e contenti, questa volta?. Questo accade solo nelle favole. Sta di fatto, però, che le limitazioni alla circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele e da piazza Generale Scio saranno applicate a partire dalle 20,30 ( e non più alle 19,30) e resteranno in vigore fino alle 2,30.

Del resto non bisognava …









