Trapani, Elena Lombardo è la nuova presidente dell’associazione Erythros

Lusinghiera partecipazione ha registrato l’assemblea dei soci dell’A.P.S. Erytrhos, tenutasi lo scorso 30 luglio nei locali del cine-teatro dell’associazione “Don Bosco con i giovani”, per l’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo che, appena costituito, si è convocato per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono stati eletti: Presidente, Elena Lombardo, vicepresidente Evelina Laudicina, mentre Enza Messina ricoprirà l’incarico di segretario ed Emilio Mangiarotti sarà tesoriere dell’associazione.

La neo presidente Lombardo, nel ringraziare il suo predecessore, il presidente pro tempore dott. Filippo Salerno unitamente al Consiglio Direttivo uscente per l’importante lavoro compiuto, ha ricordato, nel suo discorso di insediamento, che l’A.P.S. ERYTHROS ha avuto origine dal comitato di lotta pro eritrine già operante da oltre tre anni e che è necessario continuare ad operare con la …









Leggi la notizia completa