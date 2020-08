Sicilia: tornano da Malta, undici giovani positivi al Covid-19

Tornano da una vacanza a Malta e in undici ragazzi di Canicattini Bagni sono positivi al Coronavirus.

In un primo momento erano tre i giovani positivi al rientro dalla vacanza sull’isola maltese. Poi i tamponi fatti hanno dato esito positivo anche per altri otto ragazzi. Solo due della comitiva non sono negativi.

Il sindaco di Caniccatini Marilena Miceli, per precauzione per i cittadini, ha disposto la chiusura degli uffici comunali per la sanificazione e la disinfestazione.

E un bambino in un asilo nido nell’hinterland di Catania è risultato positivo al Coronavirus. I medici dell’Asp hanno subito tracciato i contatti e hanno messo in quarantena i tredici compagni, con i rispettivi familiari, e tre operatori. I primi tamponi hanno dato esito negativo.









Leggi la notizia completa