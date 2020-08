Sicilia, si indaga nel mondo della droga per il movente del duplice omicidio

C’è probabilmente il traffico e la gestione dello spaccio di droga alla base del duplice omicidio dopo il conflitto a fuoco avvenuto in via Grimaldi a Catania. Sono Luciano D’Alessandro, di 48 anni, ed il 29enne Vincenzo Scalia le due vittime. Le persone coinvolte, sono almeno sei in totale, pare fossero a distanza ravvicinata al momento degli spari.

I feriti sono C. M. S, di 26 anni, A. C. B., di 31, L.G., di 56, e R. P., di 40. Alcuni residenti hanno raccontato di avere sentito all’improvviso dei colpi di pistola, seguiti poi dalle urla dei quattro feriti e delle persone che a stretto giro avrebbero perso la vita. Poi le sirene delle ambulanze e quelle dei carabinieri, intervenuti subito con il reparto operativo al comando di Piercarmine Sica. Gli inquirenti sono chiusi nel massimo riserbo, anche se nelle prossime ore potrebbe trapelare qualche ulteriore dettaglio. Si è ipotizzato, …









