Sicilia, a fine agosto la manifestazione in mare per ricordare il naufragio del “Nuova Iside”

Una manifestazione nautica, una traversata in pagaia, a fine agosto, per ricordare quanto accaduto alla “Nuova Iside” e affinchè la verità non rimanga in fondo al mare assieme al peschereccio e alla giovane vita ancora oggi dispersa, quella di Vito Lo Jacono, il cui corpo non è stato ancora ritrovato.

“SUPPORTIAMO LA NUOVA ISIDE”, è l’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale di Terrasini, e alla quale hanno aderito diverse associazioni. Una traversata in sup dalla Praiola al faro di San Vito.

“La “Nuova Iside” è sul fondo del mare, dove l’uomo da solo non arriva – scrivono gli organizzatori -. E con essa anche il corpo di Vito Lo Iacono, che al mare ha dato la sua giovane vita. Non possiamo permettere che anche la vicenda resti sul fondo: urge portarla in superficie, affinché nessuno dimentichi cosa è accaduto il 12 maggio scorso”.

"Vogliamo allargare il team …









