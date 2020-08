San Vito Lo Capo. 35enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

REDAZIONE – Nella giornata di ieri, 10 agosto 2020, i Carabinieri delle Stazioni di Custonaci e di San Vito Lo Capo hanno tratto in arresto un giovane di 35 anni di origini uruguaiane per maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti presso un albergo di San Vito Lo Capo, su richiesta della titolare della struttura, nonché compagna del padre adottivo dell’arrestato, in quanto quest’ultimo si era lì presentato armato di coltelli da cucina, minacciando la donna senza apparente motivo. Giunti sul posto, i militari hanno subito individuato l’uomo in evidente stato confusionale, forse dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, riuscendo prontamente a bloccarlo e disarmarlo prima che potesse nuocere alla matrigna o agli avventori presenti all’interno della struttura. Nel corso delle successive perquisizioni svolte, sia domiciliare che personale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una dose di marijuana, posta …









