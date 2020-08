Quando la realtà supera la fantasia. Cinque parlamentari ottengono il bonus da 600 euro

Quando la realtà supera la fantasia e la questione morale di Berlingueriana memoria. Cinque (5) parlamentari della repubblica italiana hanno ottenuto su richiesta, giuridicamente legittima il sostegno economico di 600 euro poi innalzato a 1000, causa Coronavirus.

Le indennità parlamentari stabilite dalla legge nr° 1261 del 31 ottobre 1965 non tutte costituiscono reddito, non tutte vanno dichiarate e queste pagano solo un ammontare del 18% d’irpef, quando lo scaglione d’imponibile più basso dei comuni mortali (15.000 euro) corrisponde un IRPEF del 23%.Supposizione molto vicina al vero!!! I soggetti hanno mantenuto la partita IVA o restati autonomi o i famigerati co.co.co. Marzo e aprile sussidio di 600 euro.

Da maggio il contributo è di 1000 con il decreto rilancio ma con un requisito piu stringente, nel secondo bimestre del 2020 abbiano avuto una riduzione del fatturato dal 33% in su. Le cronache raccontano del sussidio di 600 euro. Non hanno osato richiedere quello di 1000, nella fantasia avrebbero …









