Tragedia alla Laguna dello Stagnone di Marsala. Non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 hanno soltanto constatato la morte di Francesco Girgenti, 72 anni, di origine marsalese ma residente fuori.

Nel primo pomerggio di oggi, nella zona del Principino, è entrato in acqua per fare il bagno, ha accusato un malore ed è morto.

Oltre ai sanitari sul posto una pattuglia dei vigili urbani, chiamati dagli altri bagnanti e la polizia per tutti i rilievi del caso.









