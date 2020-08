Marsala: oggi per la rassegna “Letture tra donne”, l’incontro con la scrittrice Stefania Auci 

Questa sera la scrittrice trapanese Stefania Auci ospite al secondo incontro della Rassegna “Letture tra donne”.

L’incontro con l’autore si svolgerà oggi, alle ore 18.30, al Complesso Monumentale San Pietro.

A distanza di poco più di un anno, il romanzo di Stefania Auci è ancora primo nella classifica dei libri più venduti e con oltre 400mila copie vendute e 22 edizioni, si conferma il titolo più venduto in Italia dall’uscita – il 6 maggio 2019 – ad oggi. Già pubblicato negli Stati Uniti, in Olanda, in Germania e in Spagna, il best seller, la grande saga dei Florio, è il racconto di una famiglia temuta e invidiata, dal forte spirito imprenditoriale, che ha conquistato il mondo; narra di una famiglia da leggenda: un appassionante spaccato di storia pubblica, privata e di costume.

La Rassegna “Letture tra donne” ha preso il …









Leggi la notizia completa