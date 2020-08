Marsala, lutto nel mondo dei motori. E’ morto Lorenzo Ingrassia 

Lutto nel mondo degli appassionati di motori, dell’auto e in particolar modo della Fiat 500 a Marsala. Questa notte, 11 agosto 2020, è venuto a mancare Lorenzo Ingrassia, vice segretario del Fiat 500 Club Italia, referente della Regione Sicilia e fiduciario del Coodinamento di Marsala.

Lorenzo mancherà a tutto il popolo dei cinquecentisti: con la sua solarità, buon umore e grande educazione ha portato un importante contributo alla vita associativa del Club, promulgando in tutta la Sicilia (e non solo) spirito di amicizia e cortesia.

Grande esempio di disponibilità, allegria e signorilità, Lorenzo lascia dietro di se un vuoto tangibile. La direzione, la segreteria e tutto il Club si stringono con affetto al dolore della moglie Carla, della figlia Sarah e di tutta la famiglia.









Leggi la notizia completa