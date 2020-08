Marsala, il sequestro di lettini e ombrelloni abusivi a San Teodoro 

Arriva anche il comunicato ufficiale della Guardia Costiera sul sequestro, effettuato domenica, di ombrelloni e lettini abusivi nella spiaggia di San Teodoro, alla periferia nord di Marsala. E’ una zona della quale su Tp24 ci stiamo occupando molto. In particolare la nostra redazione, qualche giorno fa, ha raccontato gli abusi che ci sono nella zona della “torre”, con un’inchiesta aperta da parte della Procura di Marsala.

Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro la Guardia Costiera di Marsala ha restituito alla libera fruizione dei cittadini un ampio tratto di spiaggia libera, sita in località San Teodoro del Comune di Marsala, occupato indebitamente con attrezzature balneari non autorizzate.

L’azione dei militari, che scaturisce da attività investigativa ed appostamenti in incognito, ha portato al sequestro delle attrezzature balneari: circa 90 fra lettini ed ombrelloni.

La predetta operazione ha permesso di restituire …









