Le elezioni a Marsala: le insalate di liste, il disprezzo della democrazia

Le insalate sono un contorno di un piatto principale.

Se questo non c’è , è l’insalata the main course.

E mi pare che a Marsala stia accadendo.

Le insalate, le macedonie, le ammucchiate sono il disprezzo della democrazia. Non si può governare senza una convergenza minima su programmi e progetti (vedi la barzelletta Trapani).

Tanto non può evitarsi con legge ma con l’etica, l’onestà politica, con linearità trasparente.

Da subito tagliamo le corna al toro, evitiamo sterili dibattiti, e convergiamo su un unico principio vincolante: i candidati a sindaco dichiarino di esser responsabili della composizione delle liste. E della qualità dei candidati. Affermino che tra i loro candidati consiglieri non ci saranno espressioni della malacarne, non ci saranno tappabuchi, non ci saranno mercenari, non ci saranno i prendiaspettativa, non ci saranno candidati/voto di scambio. Tanto con atto pubblico.

Evitare lo scaricabarile tipico dei furbetti.

