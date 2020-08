La svolta nel cold case grazie alla brillante intuizione dei Carabinieri di Alessandria

I CARABINIERI DI ALESSANDRIA ESEGUONO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER L’OMICIDIO DI UNA DONNA DI SANTO DOMINGO AVVENUTO IN ALESSANDRIA NEL GIUGNO 2006

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Alessandria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il locale Tribunale a carico di CASARIN Andrea, un quarantatreenne originario di Alessandria ma residente in provincia di Pavia, poiché ritenuto responsabile dell’omicidio di CORCINO GIL Altagracia, una domenicana allora trentenne, commesso il 27.06.2006 in un appartamento di Alessandria, ove la stessa esercitava attività di meretricio. Il cadavere della vittima era stato rinvenuto il 29.06.2006 nella camera da letto del predetto immobile: sul letto, nudo, supino; con il collo avvolto da nastro adesivo e da un telo intriso di sangue, con due ferite da taglio inferte alla …









