Intesa Universitaria nomina Vincenzo Licatini a gestire i nuovi infopoint Ersu nelle città di Mazara, Marsala e Trapani.“

Ha preso avvio da qualche giorno l’iniziativa promossa dall’associazione Intesa Universitaria, ormai da più di 15 anni attiva nell’ambito universitario, che propone la nascita di InfoPoint Ersu tramite la quale tutti gli studenti avranno la possibilità di ricevere assistenza riguardo a tutto ciò che concerne l’ambito del diritto allo studio universitario. Gli studenti avranno la possibilità di essere seguiti passo dopo passo alla compilazione della domanda per usufruire dei benefici Ersu ed anche ricevere assistenza durante l’anno, affinché i tempi di attesa e i problemi che sorgono in itinere si riducano al minimo. A tal proposito ricordiamo che l’ERSU è l’ente per il diritto allo studio universitario, che ogni anno eroga servizi, per gli studenti meritevoli e con situazioni economiche poco stabili, quali borse di studio, posti letto e servizi di ristorazione …









