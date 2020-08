Ferragosto sicuro a Mazara, l’appello ai cittadini della IV commissione consiliare

Un Ferragosto sicuro, è questo l’invito che fa ai cittadini mazaresi la IV commissione consiliare, specie nel rispettare le norme sul Covid-19.

La IV Commissione Consiliare invita, infatti, tutti i cittadini a far prevalere il senso di responsabilità e ogni precauzione in questo periodo così delicato per l’aumento dei casi di contagio da Coronavirus nella nostra Regione durante il picco di visitatori e turisti per le vacanze estive. Alla luce della nuova Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia e seguendo le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Sanità, si ricordano i tre comportamenti essenziali da adottare: indossare la mascherina negli spazi chiusi; mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; igienizzare spesso le mani.

Gli esercenti e i gestori dei locali pubblici, che a Ferragosto devono comunicare gli eventi aperti al pubblico a Comune e Prefettura, a …









Leggi la notizia completa