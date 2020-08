Dopo 8 anni il comandante della Guardia Costiera Antonio Morana lascia Trapani 

E’ il momento del commiato. Dopo otto anni di permanenza a Trapani, il comandante Antonio Morana lascia la città per andare a dirigere la Guardia costiera di Portoferrario nell’isola d’Elba.

“Sono stati – dice – anni intensi, che mi hanno arricchito sia professionalmente sia umanamente. Qui l’attività operativa, l’impegno e gli sforzi profusi dagli uomini e dalle donne della Guardia costiera ha ottenuto il giusto apprezzamento da parte dell’opinione pubblica”.

Per il comandante Morana inizia ora una nuova avventura: il prossimo 29 agosto lascerà la Capitaneria di porto di Trapani per andare a ricoprire un incarico di prestigio.









