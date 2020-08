Danni economici per la aziende olivicole del territorio di Castelvetrano per mancato approvvigionamento idrico. Alfano Scrive alla Regione

Nei giorni scorsi abbiamo parlato più volte dei guasti alla condotta idrica e dei disagi lamentati dagli agricoltori del territorio . Il sindaco della città Enzo Alfano ha scritto all’assessore regionale Edy Bandiera ed alla prefettura per sollecitare un pronto intervento.

On.le Assessore Edy Bandiera,

raccolgo in questi giorni le preoccupazioni e la disperazione degli agricoltori, dei lavoratori agricoli e dell’intero comparto olivicolo di Castelvetrano, i quali si vedono pregiudicare i loro redditi economici, a seguito del mancato approvvigionamento idrico delle campagne che, in questo territorio, sono quasi interamente istruite ad oliveto irriguo per la coltivazione delle olive da mensa.

In particolare, da oltre 10 giorni, gli agricoltori non ricevono acqua per irrigare i campi a seguito di guasti registratisi nelle condutture del Consorzio di Bonifica TRE peraltro fatiscenti ed oramai obsolete.

Il disagio cresce di giorno in giorno e lo spettro di ripetere









