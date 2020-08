Crescono i contagi, la Sicilia supera la Lombardia

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza da Covid- 19, la Sicilia supera la Lombardia in termini di numero di positivi registrati in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore sono state registrati 32 casi positivi sull’Isola a fronte dei 31 in Lombardia che fin ora è stata la regione più colpita. In percentuale, la Sicilia conta il 12,3% dei 259 nuovi casi in Italia.

Mentre sono rimasti, e continuano a rimanere, inascoltati gli appelli del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, i numeri sono aumentati passando da una media di cinque contagi al giorno dall’inizio di luglio alla media dei trenta giornalieri ad agosto. In totale i positivi sono attualmente 450, ma ciò che preoccupa maggiormente sono i ricoveri che sono passati dai 6 dell’11 luglio, di cui nessuno in terapia intensiva, ai 51 di ieri con 6 casi …









