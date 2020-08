Coronavirus, più nuovi casi in Sicilia che in Lombardia. Le Regioni premono per i test rapidi 

Sono 32 le nuove persone positive in Sicilia, contro le 29 di domenica. In Italia peggio dell’Isola da ieri solo Emilia Romagna e Lazio. Davanti anche alla Lombardia, che si è fermata a 31: non era mai successo. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sedici dei 32 nuovi casi a Siracusa, 9 a Catania, 5 a Palermo, uno a Ragusa e uno a Messina.

TUTTI I NUMERI IN SICILIA – Attualmente dunque i positivi sono 450, in virtù delle 2 persone guarite; salgono così a 3.485 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però, e non di poco, ricoverati: 51 contro i 44 di ieri, di cui 6 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva.

Tanto per fare capire la situazione, non certo positiva, che si sta andando a delineare: fino a un mese fa, in ospedale c’erano 11 persone, circa cinque volte meno, e nessuno in terapia intensiva.

Le persone che









