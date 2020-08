Coronavirus: la Sicilia peggio della Lombardia. Fino a qualche settimana sarebbe stato incredibile, ma oggi è la verità che ci consegnano i numeri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 32 nuovi contagiati in Lombardia, e uno in meno, 31 in Lombardia. Peggio della Sicilia solo l’ Emilia.

Attualmente dunque i positivi sono 450, in virtù delle 2 persone guarite; salgono così a 3.485 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però, e non di poco, ricoverati: 51 contro i 44 di ieri, di cui 6 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva.

Tanto per fare capire la situazione, non certo positiva, che si sta andando a delineare: fino a un mese fa, in ospedale c’erano 11 persone, circa cinque volte meno, e nessuno in terapia intensiva.

A Partinico c'è il caso di due









