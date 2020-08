Coronavirus, gli aggiornamenti sulla nave quarantena al largo di Trapani 

E’ entrata al porto di Trapani, ma solo per fare rifornimento di carburanti e viveri, ieri mattina, la nave Azzurra. Si tratta della nave adibita alla quarantena dei migranti che sono sbarcati lungo le coste di Lampedusa e dell’agrigentino

All’interno del mezzo appartenente al gruppo Grandi Navi Veloci, sono saliti a 30 i migranti affetti dal coronavirus.

La nave è entrata in “funzione” il 4 agosto scorso dopo il suo arrivo a Porto Empedocle in sostituzione della Moby Zazà. A Lampedusa, in una prima operazione di trasferimenti, il mezzo ha imbarcato 350 migranti, fra questi, 12 sono poi risultati positivi al test laringo faringeo sul coronavirus e isolati nella “zona rossa” per trascorrere i giorni di quarantena in totale isolamento.

La scorsa settimana, dall’hotspot di Lampedusa altri migranti sono stati trasferiti dentro la nave per un totale di 603. Ebbene allo stato …









