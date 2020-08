Coronavirus, due nuovi casi a Partinico: due giovani tornati dal Nord 

Due nuovi casi di coronavirus in Sicilia Occidentale, questa volta a Partinico.

Si tratta di giovani provenienti dal nord. In un caso è coinvolto un ragazzo che per motivi lavorativi abita in Liguria. Qui gli sarebbe stata riscontrata l’infezione e trasportato in ambulanza sino a Partinico.

Nell’altro caso invece si tratta di una donna che negli ultimi giorni era stata in Lombardia. Una volta rientrata a Partinico aveva avuto dei lievi sintomi e dopo il tampone è risultata positiva.

Per entrambi l’Asp di Palermo ha disposto il trattamento domiciliare. In quarantena anche i familiari mentre sono ancora in atto le verifiche per ricostruire tutti i contatti avuti dai due giovani.

Cinque i casi totali ieri in provincia di Palermo, con anche un migrante risultato positivo.









Leggi la notizia completa