Campi senza acqua, il Sindaco scrive all’Assessore regionale

Il guasto alla rete del Consorzio di bonifica 3, l’acqua per irrigare che manca e il comparto olivicolo di Castelvetrano che soffre. Ecco perché il sindaco Enzo Alfano ha scritto all’Assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera. «In questi giorni ho raccolto le preoccupazioni e la disperazione degli agricoltori – ha scritto Alfano – da oltre 10 giorni, gli agricoltori non ricevono acqua per irrigare i campi a seguito d di guasti registratisi nelle condutture del Consorzio di Bonifica 3, peraltro fatiscenti ed oramai obsolete».

Alfano chiede interventi risolutivi immediati, finalizzati al ripristino dell’approvvigionamento idrico delle campagne, al fine di scongiurare problematiche di carattere economico e sociale. Il sindaco ha chiesto all’Assessore un incontro urgente per affrontare le problematiche, «per dare risposte immediate alle legittime preoccupazioni del comparto olivicolo del territorio da me rappresentato».

