Avviso pubblico per la selezione del personale di direzione n. 2 direttori di cantiere. Clicca per scaricare la domanda

Visto l’Avviso pubblico del 21.07.2020 con il quale è stata stabilita la scadenza per la presentazione

di richiesta di interesse per la selezione di n.2 Direttori di cantieri di lavoro regionali per disoccupati

fissata per giorno 03 Agosto 2020 ore 10:00;

Considerato:

­ che al termine di scadenza non è pervenuta alcuna richiesta di interesse, giusta verbale di costatazione del 04/08/2020;

­ che, al fine dell’avvio dei cantieri di lavoro per disoccupati n.155/TP e n.154/TP, è necessario individuare per ciascun cantiere la figura professionale di che trattasi;

DISPONE

La riapertura dei termini per la presentazione delle istanze fissando come termine ultimo

le ore 10:00 del 17 Agosto 2020 .

.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Alessandro Graziano

ecco il link per compilare la domandina:

Allegato A domanda di partecipazione manifestazione interesse Direttore di Cantiere









